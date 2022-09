Inondations au Pakistan: «Plus personne ne sait où se trouve son village»

Ces inondations ont endommagé plus de 1,7 million d’habitations, plus de 12000 kilomètres de routes et 390 ponts, tuant 1481 personnes, dont 528 enfants, Des centaines de milliers de gens se retrouvent toujours sans nourriture, eau potable, abri ou médicaments de base.

Depuis une digue érigée à la va-vite pour protéger la ville de Mehar, dans le sud du pays, seuls le haut des minarets d’une mosquée et la partie supérieure d’une station d’essence émergent d’un vaste lac créé par les inondations sur des dizaines de kilomètres de long. Au-delà, des centaines de villages et d’immenses pans de terres agricoles ont disparu sous les eaux. "Personne ne sait plus où est son village. L’homme de la rue ne peut plus reconnaître sa propre maison", remarque Ayaz Ali, dont le village, dans cette province du Sind, est sous près de sept mètres d’eau.

«Comment pourrions-nous partir?»

Le gouvernement provincial estime que plus de 100 000 personnes ont été déplacées par cette étendue d’eau nouvelle, née des pluies record et de la crue en certains endroits du grand fleuve Indus tout proche. "Leur maison et leurs biens sont tellement précieux pour eux", explique un soldat, en regardant l’immense étendue d’eau qui l’entoure. Le moteur coupé, l’embarcation avance au ralenti entre les cimes des arbres, et il faut même baisser les têtes pour passer sous des lignes électriques à l’approche d’un petit groupe de maisons à moitié effondrées et encerclées par l’eau.

Plus de 1400 personnes sont mortes dans ces inondations. (Photo by Aamir QURESHI / AFP) ©AFP

Des dizaines de personnes attendent là. Beaucoup continuent aussi à refuser de partir, inquiètes que leur bétail – leur dernière richesse – ne meure ou ne soit volé, ou redoutant la vie dans les camps pour déplacés apparus un peu partout dans le pays. "Notre vie et notre mort sont liées à notre village. Comment pourrions-nous partir?", demande Aseer Ali, enfoncé dans l’eau jusqu’aux genoux et refusant de laisser partir son épouse, pourtant enceinte de huit mois.

D’autres finissent par céder – des hommes fiévreux, de jeunes enfants ayant la diarrhée, une femme âgée se murant dans le silence par peur – et montent sur le canot, qui emmène vers la ville deux fois plus de personnes qu’il n’est censé. La pression de l’eau a augmenté sur les barrages et réservoirs prêts à déborder, obligeant les autorités à creuser des canaux de dérivation pour sauver des endroits densément peuplés, parfois au détriment des zones rurales.

Selon des premières estimations, ces inondations pourraient coûter entre 30 et 40 milliards de dollars. Le Pakistan a déclaré l’état d’urgence national et l’Onu a lancé un appel à l’aide urgente.

«Malheureusement, ce n’est que le début»

«On voit les niveaux auxquels les glaciers sont descendus.»

"Le problème, ce n’est pas seulement les pluies qui tombent en abondance, c’est aussi les glaciers qui fondent et alimentent les inondations", estime Tom de Dorlodot, de retour du Pakistan où il défiait les sommets de l’Himalaya en parapente. "On voit les niveaux auxquels ces glaciers sont descendus", raconte l’aventurier. "Je suis allé pour la première fois au Pakistan en 2009, et clairement, on constate le changement. À 3000 mètres d’altitude, on se promène en t-shirt. Ce qui est impressionnant, c’est que les températures sont tellement extrêmes dans certaines régions que les autorités commencent à délocaliser des villes entières. On en est là. C’est la nouvelle normalité du réchauffement climatique. Malheureusement, ce n’est que le début."

"Ce qui est en train de se passer, c’est l’accumulation de deux ou trois mois de situation très compliquée", poursuit Tom de Dorlodot. "Il y avait eu un mois de très mauvais temps avant que nous arrivions au Pakistan, fin juin. Les routes étaient en mauvais état, il nous a fallu six jours pour arriver au camp de base. Et puis nous avons eu une chance exceptionnelle, douze jours de très bonne météo qui nous ont permis d’atteindre le K2 en vol et de monter jusqu’à 7400 mètres, ce qui était complètement inespéré. Mais la météo s’est gâtée à nouveau. On a eu beaucoup de mal pour repartir du glacier et finalement, nous sommes repartis en vol, ce qui nous a fait économiser trois jours de marche, mais nos sacs sont restés bloqués là-bas."

L’aide internationale est indispensable. (Photo by Fida HUSSAIN / AFP) ©AFP

«Les plus pauvres trinquent»

"Quand on en parle avec les locaux, les anciens, ils nous disent que les pluies sont plus violentes, les phénomènes météo plus marqués. Paradoxalement, même là-bas, les gens s’y habituent. Mais à ce rythme-là, avec cette intensité, cette récurrence, c’est du jamais vu." Le parapentiste ne cache pas son émotion, ni son attachement au pays et à ses habitants. "J’adore le Pakistan, c’est l’un des plus beaux pays au monde. J’y suis retourné six fois, j’y ai demandé ma femme en mariage. Depuis 2009, dit-il, on participe à plusieurs projets sur place, on leur fournit du matériel, des lunettes solaires, des crampons, des piolets. On a noué une relation très forte avec les gens des villages. Nous avons beaucoup d’amis là-bas qui nous envoient des messages, qui nous demandent de l’aide, mais ici on se sent impuissants."

Les Pakistanais font maintenant face aux pénuries alimentaires.. (Photo by Husnain ALI / AFP) ©AFP

« Quand on y était, ce n’était pas encore la catastrophe comme on le voit, avec les zones agricoles inondées, les villages dévastés, les morts, les pénuries alimentaires. En haute montagne, ils ressentent moins les inondations. Pour les gens là-haut, les moussons c’est habituel. Ce sont des gens qui s’adaptent à tout, des durs. Beaucoup vivent de nos expéditions. Mais dans un pays si peuplé, les conflits ressortent. C’est un peuple encore très armé, avec beaucoup de zones tribales. Ce qui est dur, c’est que les pays les plus exposés au réchauffement sont aussi les moins organisés, avec des systèmes de santé moins performants. Ce sont les plus pauvres qui trinquent. Ils perdent tout. »