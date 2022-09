La Belgique va envoyer des mitrailleuses lourdes et des munitions, entre autres de la FN, pour un montant de 12 millions d’euros. "Nous enverrons aussi du matériel non létal pour l’hiver, des casques, du matériel de rechange, des équipements de vision. Début 2023, nous livrerons des ambulances et des camions d’évacuation médicale", détaille la ministre.

"Nous sommes aussi partie prenante dans la mission d’entraînement prévue par l’Union européenne. Nous restons disponibles pour le déminage maritime ou terrestre, pour lesquels nous avons déjà assuré des entraînements. Mais aussi pour d’autres formations, comme celle de snipers via nos forces spéciales. Nous attendons les décisions de l’UE, promises pour la fin septembre. Nous accueillons également 45 blessés de guerre et des personnes gravement malades."

De nouvelles troupes devraient également être déployées à la mi-2023 à la base de l’OTAN de Constanta en Roumanie, alors que les premières forces belges envoyées là-bas ont été remplacées par des Néerlandais, dans le cadre de rotations.

"Nous devrions également redéployer 6 F-16 en Estonie, pour lesquels je présenterai une demande dans quelques semaines au parlement et au gouvernement", ajoute encore Mme Dedonder. "Enfin, notre chasseur de mines, le Narcisse, sera déployé en Méditerranée […] Il compte une quarantaine d’hommes à bord."