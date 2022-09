L’idée géniale de deux parents pour aider leurs enfants qui perdent la vue

« On ne sait pas à quelle vitesse ça va aller, mais on s’attend à ce qu’ils soient complètement aveugles au milieu de leur vie, explique la maman dans une interview accordée à CNN. Avec le diagnostic, il y a urgence. Il y a de belles choses à faire à la maison, mais il n’y a rien de tel que de voyager. Non seulement pour les paysages, mais aussi pour les différentes cultures et les gens. »

Partageant leur voyage sur la page Instagram "Le monde plein leurs yeux ", la famille québécoise, dont les premiers plans ont été bouleversés par la pandémie, a déjà découvert la Namibie, la Tanzanie, la Turquie et la Mongolie.

"Nous essayons vraiment de leur faire voir des choses qu’ils n’auraient pas vues chez eux et de leur faire vivre des expériences incroyables", poursuit le père de famille.

D’après CNN, la famille prévoit de rentrer à Montréal en mars 2023, après un an de voyages. Et avec l’espoir que « la science trouvera une solution »pour que Mia, Colin et Laurent puissent conserver la vue le plus longtemps possible.