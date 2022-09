La Commission propose de réguler la cybersécurité des objets connectés

"Cela devient plus urgent que jamais, comme on approche cette ère de l’internet des objets, dans laquelle chacun de nous sera presque en permanence interconnecté avec des appareils et autres", ajoute Margaritis Schinas.

La proposition de nouvel acte "sur la cyber-résilience", selon son nom officiel, exige des fabricants de tenir compte d’exigences de base pour leurs produits connectés, et de mettre à disposition des clients des informations sur les aspects de cybersécurité de l’objet vendu (entre autres ses vulnérabilités et les incidents connus). Le respect de ces exigences serait intégré au marquage "CE". Pendant une certaine période, le fabricant ou développeur de logiciel du produit serait obligé de fournir d’éventuelles mises à jour et une assistance en termes de sécurité.

Les Etats membres devront désigner une autorité de surveillance du marché, qui aura la possibilité d’infliger des amendes en cas de non-respect ou d’exiger par exemple un retrait du produit.