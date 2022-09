Guerre en Ukraine: le Parlement européen donne son feu vert à de nouveaux prêts à Kiev pour 5 milliards

Des 9 milliards promis au printemps dernier, un premier prêt d’un milliard a déjà été libéré début août. Le but de cette "assistance macro-financière", sous la forme de prêts à long terme à conditions favorables (la Commission emprunte elle-même sur les marchés et transfère les fonds à l’Ukraine), est d’assurer une certaine stabilité à l’Ukraine en lui permettant de couvrir des besoins urgents de financement et de faire fonctionner des infrastructures essentielles.

"Les besoins de financement extérieur de l’Ukraine ont augmenté rapidement en raison de l’invasion russe. Outre les dégâts considérables causés aux routes, ponts, usines, maisons, hôpitaux et autres infrastructures physiques, le pays a également perdu son accès aux marchés financiers internationaux", justifie le Parlement.

Le texte a été adopté jeudi en plénière selon une procédure d’urgence, à une très large majorité (534 pour, 30 contre, 26 abstentions).

Pour débloquer les fonds, la Commission devra encore signer un accord de prêt avec les autorités ukrainiennes.