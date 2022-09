Au procès de l’attaque de Charlie Hebdo, Riss défend à nouveau les caricatures

Le 7 janvier 2015, il est environ 11H35 quand les frères Chérif et Saïd Kouachi sortent de l’immeuble où ils ont décimé la rédaction en criant "On a vengé le prophète Mahomet! On a tué Charlie Hebdo!"Riss, de son vrai nom Laurent Sourisseau, est l’un des rares survivants du massacre.