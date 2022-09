Un patient décède aux urgences de Strasbourg, après avoir attendu 22 heures sur un brancard

La direction des HUS a présenté «ses sincères condoléances à la famille du défunt» tandis qu’un syndicat de l’hôpital a écrit à François Braun, le ministre français de la Santé, pour dénoncer «le fonctionnement délétère des urgences».

Le courrier du syndicat souligne que «ce (nouveau) décès intervient 36 heures après le dépôt d’un droit d’alerte fait par nos représentants dénonçant une énième situation de blocage et surcharge des urgences du Nouvel Hôpital Civil (NHC) de Strasbourg».

Le 30 août dernier, il y avait «50 patients pour 30 places sur brancards avec des véhicules en attente dans le sas de dépôt des urgences», précise la missive.

Le syndicat ajoute être «en droit de nous questionner sur la multiplicité des événements graves dans ce service et sur l’incapacité à apporter des réponses et solutions». Il précise que «300 lits» ont été fermés et que «250 postes d’infirmiers» sont vacants dans l’établissement.

La France connaît une véritable dégradation dans ses services de soins d’urgence, face aux manques de moyens et de personnel. Une mobilisation avait eu lieu en juin dernier, alors que les soignants disaient craindre le pire.