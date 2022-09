Le cercueil de la reine Elizabeth II est arrivé au palais de Westminster

Au son de marches funèbres de Beethoven, Mendelssohn et Chopin jouées par une fanfare militaire, des dizaines de milliers de personnes, souvent en larmes, ont assisté pendant une quarantaine de minutes au passage du cercueil drapé du Royal Standard, sur lequel reposait la couronne impériale. Il était suivi à pied par le roi Charles III, ses frères Andrew et Edward et de sa soeur Anne, puis, derrière, des princes William et Harry.