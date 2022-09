Il y a 40 ans, le décès de Grace Kelly

Grace Kelly voit le jour le 12 novembre 1929, quelques semaines à peine après le krach boursier de 1929 qui plonge les États-Unis dans la « Grande Dépression ». Pourtant, point de grande dépression chez les Kelly, famille aisée de la banlieue de Philadelphie. Le patriarche, John Kelly, trois fois médaillé d’or en aviron aux Jeux Olympiques et directeur d’une usine de briques, destine ses quatre enfants à des métiers de notables. L’amour du cinéma de la jeune Grace est sévèrement condamné, mais rien n’y fait, elle quitte Philadelphie pour New York à l’âge de 18 ans où elle étudie l’art dramatique.

Si ses débuts furent laborieux (elle apparaît dans des publicités pour des cigarettes et de l’anti-moustique), sa prestation dans une pièce la fait remarquer par le réalisateur Henry Hathaway qui lui offre son premier rôle au cinéma dans « 14 heures » (Fourteen Hours) en 1951. Son premier rôle de grande ampleur dans « Le train sifflera trois fois » (High Noon) en 1952, déçoit les critiques, qui lui reprochent une interprétation froide et stoïque dans ce western où elle interprète l’épouse de Gary Cooper.

Son troisième rôle dans le film d’aventure « Mogambo » lui permettra finalement de révéler l’étendue de son talent. Elle y incarne l’épouse d’un scientifique britannique en expédition au Congo. Charmée par leur hôte, un baroudeur joué par Clark Gable et déjà courtisé par une certaine Ava Gardner, la jeune fille bien rangée se retrouve prisonnière d’un triangle amoureux des plus complexes. Celle à qui l’on reprochait alors une certaine rigidité tombe le masque et s’impose avec fougue dans un film à l’atmosphère sulfureuse.

La suite de sa carrière cinématographique est certainement la plus connue du grand public et lui offre trois rôles mémorables sous la houlette d’Alfred Hitchcock. L’actrice devient alors l’archétype parfait de la « blonde hitchcockienne », mélange subtil d’élégance sophistiquée et de mystère trouble.

L’année 1955 marque un tournant dans la vie et la carrière de Grace Kelly. Elle remporte l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans « Une fille de la province » (The Country Girl) et mène la délégation américaine au festival de Cannes.

C’est un média français, Paris Match, qui organise la rencontre entre Rainier, prince de Monaco depuis 1949, et l’actrice sur le Rocher. Par la suite, Grace et Rainier multiplieront les contacts, jusqu’à l’annonce officielle de leurs fiançailles début 1956.

Le titre de Princesse de Monaco s’accompagne d’un renoncement important pour celle qui était jusqu’alors la coqueluche des studios. Grace Kelly met un terme à sa carrière cinématographique afin de se consacrer à plein temps à ses nouvelles fonctions. Toutefois, étant encore redevable d’un long-métrage au studio Metro Goldwyn Mayer, le mariage princier est filmé, en couleurs, par les caméras des studios qui n’hésitent pas à y apporter une touche hollywoodienne. L’évènement est suivi le 19 avril 1956 par plus de trente millions de téléspectateurs à travers le monde.

L’arrivée de la Princesse sur le Rocher contribue au rayonnement de cette principauté de deux kilomètres carrés à travers le monde. En quelques années, le Monaco assoupi et vieillissant de l’après-guerre s’impose comme un lieu tendance pour la jet-set du monde entier. Les années soixante y sont synonymes de grands travaux de réaménagement et de construction, donnant à ce petit territoire des airs de métropole américaine. Les plus beaux yachts viennent y mouiller et les touristes du monde entier affluent dans l’espoir de croiser l’une ou l’autre vedette.

Bien décidée à ne pas être que l’argument charme de sa nation, la princesse Grace marque le Rocher de son empreinte au travers de projets culturels et philanthropiques. Elle fonde l’Association mondiale des amis de l’enfance (AMADE) en 1963 afin de soutenir l’éducation et la santé des enfants dans les pays en développement. La Princesse assure également la présidence de la Croix-Rouge monégasque jusqu’à sa mort.

Proche des Monégasques, elle crée en 1964 la Fondation qui porte son nom afin de soutenir l’artisanat local, à travers deux boutiques. Par la suite, la Fondation, toujours en activité aujourd’hui, soutient également l’Académie de Danse Princesse Grace et délivre des bourses d’études à de jeunes danseurs méritants.

La princesse accueille aussi la chanteuse et danseuse Joséphine Baker lorsque celle-ci, ruinée, est expulsée de son château des Milandes, en Dordogne. Elle supervise en outre la rénovation du Théâtre des Beaux-Arts à la fin des années 70 et repense totalement sa décoration intérieure ainsi que son acoustique. À sa réouverture, il est renommé « Théâtre Princesse Grace ».

En parallèle de cette vie publique frénétique, Grace de Monaco s’épanouit en tant que maman d’un Prince, désormais Albert II de Monaco, et de deux princesses, Caroline et Stéphanie.

Seule ombre au tableau d’un destin qui peut sembler tout droit sorti d’un conte de fées: l’ex-actrice regrettera pendant plusieurs années d’avoir dû abandonner le cinéma. Les spéculations sur son possible retour sur grand écran se poursuivirent d’ailleurs jusqu’à sa mort. Hitchcock en personne vint même lui rendre visite à Monaco pour la convaincre d’incarner le rôle-titre de Marnie dans « Pas de printemps pour Marnie » mais la pression de l’étiquette fut trop forte. Pas question d’incarner un personnage aux mœurs troubles, changeant d’identité pour mieux voler ses employeurs.

Le 14 septembre 1982, la princesse Grace et sa fille Stéphanie prennent la route de bon matin pour rejoindre le Rocher depuis leur propriété de Roc Agel située dans l’arrière-pays, coté français. La route, complexe, se compose de nombreux tournant en épingle à cheveux surplombant d’imposants précipices. Tout à coup, la voiture, conduite par Grace de Monaco, rate un tournant et est entraînée dans une chute de plus de 35 mètres. Si la princesse Stéphanie parvient à s’extraire de la carcasse, la princesse Grace reste inanimée. Elle est transportée, dans le coma, à l’hôpital de la principauté où elle décède le lendemain des suites d’une hémorragie cérébrale. Si l’accident en lui-même a fait l’objet de nombreuses théories, les médecins constatent que la princesse a souffert d’un accident vasculaire cérébral alors qu’elle était au volant.

Aujourd’hui, il suffit de se promener au sein de la principauté pour prendre conscience du lien physique qui unit toujours cette personnalité marquante du 20e siècle et ce territoire enclavé qui intrigue ou fascine. Hôpital Princesse Grace, roseraie Princesse Grace, jardin japonais Princesse Grace, ne sont que quelques exemples des lieux que croisera le promeneur dans ce petit État à la fois charmant et paradoxal où flotte à jamais l’aura de celle qui sut l’incarner avec passion pendant 26 ans.