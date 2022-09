Enfant retrouvé mort aux Pays-Bas: le petit Gino a été étouffé avec un oreiller ou tué par strangulation

Donny M. avait avoué le 4 août dernier, lors d’un interrogatoire de police, être impliqué dans l’enlèvement et la mort de l’enfant. Il a confirmé mercredi qu’il l’avait agressé sexuellement, drogué et tué. Lors de son interrogatoire, l’homme a déclaré avoir étouffé l’enfant dans sa salle de bains avec un oreiller. Le ministère public a toutefois mentionné que plusieurs autres causes de décès étaient possibles, comme la strangulation ou la noyade.