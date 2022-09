Discours sur l’état de l’Union : Von der Leyen en mode « sobriété »

Sans surprise, la présidente de la Commission est revenue sur la détermination des 27 à affaiblir le régime de Vladmir Poutine, louant le train de sanctions égréné ces derniers mois par les États membres (sur proposition de la Commission). Des sanctions qui symbolisent l’unité européenne selon Ursula Von der Leyen : «Dès que les troupes russes ont passé la frontière notre réponse était unique, déterminée et immédiate», a-t-elle expliqué, rappelant le contraste avec la lenteur des décisions prises des années après la crise financière de 2007-2008.

Sombre avenir

La présidente de la Commission a ardemment défendu l’efficacité des sanctions, assurant que celles-ci affaiblissent considérablement le régime russe et qu’en conséquence, il n’était pas question que celles-ci soient levées de sitôt, quel qu’en soit le prix à payer. «L’avenir ne sera pas facile», a ainsi concédé Ursula Von der Leyen, évoquant les «familles qui ont du mal à joindre les deux bouts», ou « les entreprises qui ont des choix difficiles à faire concernant leur avenir.»

Au centre de l’attention, le chaos économico-énergétique qui menace, alors que la Russie a fermé le robinet à gaz et que l’inflation met sous pression de nombreux ménages européens. «Ce n’est pas seulement une guerre contre l’Ukraine. Il s’agit d’une guerre de l’énergie, de l’économie, contre nos valeurs», a plaidé l’allemande : «l’autocratie contre la démocratie», rien de moins.

Pour faire face, la présidente de la Commission a rappelé les mesures d’urgences déjà prises par l’Union pour limiter la casse, au moins sur le plan énergétique : stockage conjoint du gaz, diversification des fournisseurs, réforme du marché de l’énergie… à court terme, la Commission ambitionne de lever 140 milliards d’euros au moyen d’un plafonnement des recettes des entreprises qui produisent de l’électricité à faible coût tout en réalisant d’énormes bénéfices.

Sagesse populaire

Toutefois, il n’est pas dit que cette proposition aboutira dans les temps, et, faute de mieux et dans l’urgence, la Commission compte surtout sur une forme de sagesse populaire pour sortir du bourbier énergétique. Citant l’exemple d’ouvriers italiens ayant décidé de travailler plus tôt le matin pour bénéficier de tarifs énergétiques plus abordables, madame Von der Leyen n’a pas caché que le salut viendrait aussi au changement des modes de vie des citoyens comme des entreprises, invités tout simplement à consommer moins d’électricité.

Une ligne «sobre» que la présidente de la Commission a astucieusement liée à la crise climatique qui, cet été encore, s’est matérialisée sous la forme de titanesques incendies aux quatre coins de l’Europe. L’occasion de rappeler, exemples à l’appui, les grandes lignes du plan RePower EU, présenté quelques mois après le début de l’invasion russe, et qui fait la part aux énergies renouvelables. Rendant hommage aux citoyens européens qui ont accueilli des réfugiés ukrainiens, Ursula Von der Leyen a conclu sur une note d’espoir : «C’est dans l’obscurité que la lumière est la plus forte.» On ne saurait mieux dire.