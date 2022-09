Sanna Marin, devant le Parlement européen: «Nous avons été trop naïfs vis-à-vis de la Russie»

"Nous avons construit une vision qui se basait sur des concepts erronés, nous aurions dû écouter plus attentivement nos amis des États baltes et de Pologne qui ont vécu sous le joug soviétique", a regretté la sociale-démocrate de 36 ans, dont le pays partage plus de 1.300 km de frontière avec la Russie. Mme Marin était l’invitée mardi de la série de débats "C’est l’Europe", qui voit les dirigeants des États membres de l’UE exposer leur vision de l’Union en séance plénière de l’hémicycle strasbourgeois.