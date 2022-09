Sex Pistols, Simpsons, The Crown...: la reine Elizabeth II dans la culture populaire (vidéos)

La pochette du single God Save The Queen des Sex Pistols, en 1977, avec le visage de la reine, les yeux et la bouche cachés sous le titre et le nom du groupe, est l’une des images les plus connues du mouvement punk…

sex pistols elizabeth

L’artiste Jamie Reid a également créé une version représentant la monarque avec une épingle à nourrice sur la lèvre et des croix gammées à la place des pupilles.

De nombreuses autres chansons ont été écrites sur la reine, parmi lesquelles Elizabeth My Dear (1989) du groupe de rock alternatif The Stone Roses, dans lequel ils affirmaient qu’ils "ne connaîtront pas de repos tant qu’elle n’aura pas perdu son trône".

La reine a posé pour plus de 175 portraits durant son règne. Mais les plus connus sont sans doute ceux réalisés par le pape du pop art, Andy Warhol, en 1985.

Immédiatement reconnaissable avec ses tenues de couleur vive, la reine a été un personnage de dessins animés et a aussi figuré dans des émissions de TV et des films.

Sa Majesté est ainsi apparue à plusieurs reprises dans la série américaine Les Simpsons. Dans le dessin animé pour enfants Peppa Pig, la monarque saute dans des flaques de boue. Son personnage apparaît aussi dans les films Les Minions (2015), Austin Powers dans Goldmember (2002) ou encore Y a-t-il un flic pour sauver la reine? (1988).

C’est la série à succès The Crown, sur Netflix, qui a raconté le plus en détail la vie de la reine.

Après avoir vu son image détournée pendant des années, la reine a elle-même pris les devants en 2012 en participant à un sketch à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Pour les célébrations de ses 70 ans de règne, en juin, elle avait donné la réplique à l’ours Paddington.