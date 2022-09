«Nos coeurs sont brisés»: la presse internationale rend hommage à Elizabeth II

"Nous vous aimions, madame", s’émeut le "Sun". "Vous avez fait votre devoir", salue pour sa part le "Daily Star".

Plusieurs journaux, dont le "Guardian"et le "Times", publient un portrait tiré lors du couronnement d’Elizabeth en 1953. "Une vie au service", légende le "Times". Le "Guardian"consacre, lui, 19 pages à la vie de la reine.

"Merci", écrit le "Mirror"en une, avec une photo récente de la souveraine, alors que le "Daily Express"annonce, en lettres capitales, que "notre reine bien-aimée est morte"devant une photo en noir et blanc.

Le "Daily Telegraph"écrit sur la même photo: "Le chagrin est le prix à payer pour l’amour". Quant au "Daily Mail", il titre la première page de son "édition spéciale historique"que "nos cœurs sont brisés".

Outre-Manche, la une de "Libération"vise juste avec une magnifique photo de la reine en cape (repris aussi par le "Time") et un titre tout aussi fort: "La peine d’Angleterre".

Sa droiture, sa discrétion légendaire et sa prudence laissent d’innombrables inconnues.

Les quotidiens belges ont aussi rendu hommage, ce vendredi, à la reine Elizabeth II.

Outre "L’Avenir", dont la une s’est voulu résolument sobre, "La DH"salue la disparition d’un "véritable pilier d’un royaume où les tensions n’ont pas manqué": "Depuis son arrivée sur le trône en 1952, elle aura traversé, la tête haute, parfois incomprise mais toujours debout, tous les événements qui ont secoué son pays mais aussi le monde (...) Au coeur des tempêtes politiques ou familiales, la Reine s’est imposée comme une référence".

"Sa droiture, sa discrétion légendaire et sa prudence laissent d’innombrables inconnues, à commencer par ses opinions personnelles sur les orientations de son pays et de l’Europe", rappelle "La Libre", qui consacre 12 pages spéciales à la défunte monarque. "Succéder à une telle femme d’Etat et à une telle personnalité sera sans aucun doute le défi le plus délicat et difficile de son successeur".

La presse internationale rend hommage à Elizabeth II. ©D.R.

"Elle a traversé le siècle et ses tourments, ses petits changements et ses grandes révolutions, sans jamais se départir de son incroyable sens de l’Etat", abondent les journaux du groupe Sudinfo. "Elizabeth II, c’était un mélange de fermeté et de douceur, de rigueur et de légèreté. Autrement dit, la définition même du caractère britannique, entre flegme et détermination".

"Est-ce la fin d’une époque?", questionne "Le Soir". "Avec la mort de cette reine qui semblait éternelle, c’est une certaine idée de la constance et du sens du devoir - que son règne avait fini par représenter et incarner - dont le monde craint de devoir faire le deuil officiel. Comme si le fait que "The Queen"survivait à tout, toutes et tous, apportait une preuve que le château de cartes du monde pouvait trembler mais jamais s’effondrer. Et maintenant?"

Avec sa disparition, nous disons adieu à presque 100 ans d’histoire.

Au nord du pays aussi, les journaux présentent leurs respects: "Son sens du devoir n’a jamais semblé démodé et pouvait charmer des générations de Britanniques", souligne "De Standaard". "Personne n’a semblé essayer aussi fort d’incarner l’identité et l’âme du Royaume-Uni."

Une qualité également mise en avant par "Het Nieuwsblad": "S’il y a une chose que l’on peut dire avec certitude, c’est qu’elle a été élevée dans le sens du devoir qui n’a maintenu à flot qu’une poignée de monarchies tout au long du 20e siècle."

"Aussi turbulente que soit l’histoire et celle de la famille royale britannique en particulier, la Reine a toujours été un facteur de stabilité. Avec sa disparition, nous disons adieu à presque 100 ans d’histoire", regrette "De Morgen".

Stabilité également pointée par "Het Belang van Limburg": "Dès le moment où elle a dû accomplir son devoir de manière inattendue en 1952, elle a donné la priorité au service".

La presse internationale rend hommage à Elizabeth II. ©The Sun

"Ses années de loyaux services au peuple et à la nation ont fait d’Elizabeth, en dépit de toutes les critiques, une institution solide. Si elle n’est pas aimée, elle est au moins très respectée", ajoute "De Tijd".

La "Gazet van Antwerpen"loue, elle aussi, la discipline de la Reine: "Pendant toutes ces années, pas une seule fois on n’a pu la surprendre à s’écarter des protocoles, elle s’est présentée partout où elle était censée le faire et a nommé quinze premiers ministres. Jamais un mot méchant n’a franchi ses lèvres, les émotions n’étaient pas montrées".

Enfin, "Het Laatste Nieuws"dit adieu à "une reine comme il n’y en aura plus jamais". "Il y avait peu de certitudes, si ce n’est que la Reine était immortelle et qu’elle réapparaissait toujours après avoir disparu un certain temps, très probablement habillée de couleurs vives et avec un large sourire sur le visage".

La presse internationale rend hommage à Elizabeth II. ©D.R.