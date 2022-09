Mort de la reine Elizabeth II: des milliers de Britanniques lui rendent hommage à Buckingham Palace (reportage vidéo)

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de la Reine Elizabeth II. Nous adressons notre profonde affection à sa Majesté le Roi et à tous les membres de la famille royale. »

Le ton est donné. Mais fidèle à leur flegme légendaire, les Britanniques ne laissent transparaître aucune émotion exagérée. Même si en sortant du métro à Green Park, c’est une véritable marée humaine qui prend la route de Buckingham Palace.

« Je ne l’ai vue qu’à la télévision, mais j’estime qu’il était important pour moi de venir déposer des fleurs », nous explique Tuft, fleurs à la main. Cette Londonienne n’aurait visiblement raté ce moment pour rien au monde. « Je l’admirais beaucoup et je suis prise d’une grande tristesse aujourd’hui ».

Tuft, fleurs à la main dans le métro.

Il est midi à Londres. La ville est arrosée par une averse toute britannique. Cela n’empêche pas Mathyus, 26 ans, de se diriger d’un pas décidé vers le Palais avec un petit bouquet à la main. « Ce jour est très triste », nous lance-t-il. « Elizabeth II était une grande dame et je la respectais beaucoup. Je suis Brésilien et je n’ai visité qu’un seul pays étranger : le Royaume-Uni. La Reine était unique. Elle a marqué l’histoire. »

Pour Mathyus, Brésilien, Elizabeth II a «marqué l’histoire».

Dans cette colonne qui se dirige vers le palais en traversant Green Park, impossible de rater Jenny et Andy. Et pour cause, ce couple est venu avec deux adorables welsh corgis. Une race de chien devenue célèbre grâce à Elizabeth II. « Elle va nous manquer », lance Jenny. « Quand nous avons appris la triste nouvelle, je n’ai pas hésité. Nous avons pris le train ce matin pour ne pas rater cet hommage. »

Jenny et Andy avec leurs corgis.

Un silence captivant

Sur le parvis de Buckingham palace, la foule est présent en nombre. Et c’est dans un silence captivant que se recueillent les Britanniques, mais aussi des citoyens du monde entier, visiblement émus par le départ d’Elizabeth II.

Si des milliers de personnes déambulent dans ce lieu mythique du borough de Westminster, l’organisation est millimétrée. Des dizaines de « Bobbies », surnom que l’on donne aux agents de la Metropolitan Police, surveillent, aident et orientent cette marée humaine.

Des policiers aussi ont déposé des fleurs.

Les personnes qui souhaitent déposer des fleurs sont orientées vers un couloir qui longe les grilles de Buckingham. Les personnes les plus âgées confient directement ces fleurs aux agents qui, individuellement, les déposent aux grilles du palais.

Pourtant, une policière nous l’affirme : rien n’avait été véritablement planifié avec les agents de terrain. « J’ai appris ce matin en prenant mon service que je devrais venir ici», nous explique-t-elle. « Quand je quitterai mon poste ? Quand on m’en donnera l’instruction. Mais je devrai travailler minimum 10 heures aujourd’hui. »

Des Françaises dans la foule.

Au milieu de ces personnes en deuil, il y a aussi des curieux et des touristes. « Je suis à Londres depuis deux jours, car j’entame des études en sciences politiques », nous explique Alice. Cette Française est venue avec Mathis et Julie, deux de ses compatriotes, par curiosité. « Je ne suis pas royaliste, mais j’estime quelque part que nous vivons un moment d’histoire. C’est quelque part une page qui se tourne. Elizabeth II était à la fois une personnalité très classique, mais aussi très moderne.»