Elizabeth II: un style reconnaissable entre tous

Si elle aime les imprimés fleuris, elle a toujours eu un look très affirmé. Elle aime les tenues colorées, porte le noir si l’occasion le requiert et, en soirée, affectionne particulièrement les robes longues et claires.

Si elle fait appel à différents couturiers pour lui confectionner ses tenues, elle s’habille elle-même et admet tout au plus quelques conseils avisés. Confortables, les tenues d’Elizabeth II s’adaptent "aux différents pays et climats dans lesquels elle se rend. La reine s’assure également de respecter les us et coutumes", explique Karl Ludwig Rehse, un des couturiers attitrés de la reine.

Jamais en pantalons (on dit qu’elle les a d’ailleurs interdits à Kate Middleton), Elizabeth II affiche un style comme nul autre dont on vous livre aujourd’hui, à l’occasion de son 90e anniversaire, un aperçu assez représentatif de ces dernières années.

