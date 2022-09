Elizabeth II pendant la Seconde Guerre Mondiale: une princesse convaincue du devoir citoyen

À 13 ans, la jeune Elizabeth II s’adresse déjà aux enfants de son peuple en guerre: « Des milliers d’entre vous dans ce pays ont dû fuir vos foyers et se sont séparés de vos parents. Ma sœur Margaret Rose et moi-même avons beaucoup de peine pour vous, car nous savons par expérience ce que signifie être loin de ceux que l’on aime le plus. À vous qui vivez dans un nouvel environnement, nous envoyons un message de véritable sympathie et, en même temps, nous tenons à remercier les personnes aimables qui vous ont accueilli dans leurs maisons à la campagne. »