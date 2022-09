Décès de la reine Elizabeth II: Charles III s’adressera à la nation pour la première fois ce vendredi

Ce sera son premier discours en tant que roi depuis le décès de sa mère, la reine Elizabeth II.

L’heure du discours n’a pas encore été annoncée.

Charles et son épouse Camilla passeront la nuit de jeudi à vendredi au château de Balmoral, où Elizabeth est décédée jeudi. Le nouveau couple royal retournera à Londres vendredi.

Selon les journaux The Times et The Independent, Charles III sera officiellement proclamé roi ce samedi lors de l’"Accession Council".

Le monarque de 73 ans rencontrera également la Première ministre britannique Liz Truss et le Cabinet britannique, ainsi que l’archevêque de Canterbury Justin Welby et le doyen de Westminster David Hoyle.

La Chambre des communes du Royaume-Uni rendra hommage à Elizabeth II vendredi

La Chambre des communes, chambre basse du Parlement du Royaume-Uni, organisera ce vendredi une journée de commémoration en la mémoire de la reine.

En conséquence, le débat initialement prévu vendredi après-midi est annulé. L’hommage commencera vers midi et la Chambre des communes s’attend à ce que la séance dure jusqu’à 22h00 environ. La réunion sera dirigée par le Président.

La Chambre des communes se réunira à nouveau samedi. Puis certains membres prêteront allégeance au roi Charles. Les députés rédigeront également un message de condoléances pour le nouveau Roi.