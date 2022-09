Allocution du Roi Charles III: « Je promets de vous servir avec loyauté, respect et amour »

« Je renouvelle devant vous cet engagement de service tout au long de la vie », a ajouté Charles, qualifiant Elizabeth II d’ « inspiration et d’exemple » pour lui et sa famille. Il rend un hommage appuyé à « la vie de service » de sa mère décédée jeudi, à son « amour de la tradition », son « adhésion sans crainte au progrès », mais aussi à sa « chaleur et son humour ».

« Comme la reine l’avait fait avec un dévouement inébranlable, je m’engage moi aussi solennellement maintenant, tout au long du temps restant que Dieu m’accorde, à défendre les principes constitutionnels qui sont au cœur de notre nation », a-t-il ajouté.

« Je promets de respecter les principes de la constitution (...) et de vous servir avec loyauté, respect et amour ».

S’adressant à sa famille, le roi Charles III annonce que William sera le nouveau Prince de Galles. Il envoie également un message de réconciliation envers son plus jeune fils et sa compagne. « Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent de construire leur vie à l’étranger », a déclaré le souverain, dont les relations sont, selon la presse britannique, très dégradées avec son fils cadet.

Harry est venu seul jeudi, en vol régulier, à Balmoral où il est arrivé bien après l’annonce de la mort de la souveraine, alors que les membres actifs de la famille royale, dont son frère William, étaient transportés par la Royal Air Force.

Le nouveau roi a souligné « le loyal service public » de son épouse Camilla, désormais reine consort, mais qui a longtemps pâti de sa réputation de briseuse de couple lorsque Charles était marié à Diana.

« Je sais qu’elle saura répondre aux exigences de son nouveau rôle avec le dévouement inébranlable sur lequel je compte tant », a-t-il assuré.

« Et à ma maman chérie, alors que vous entamez votre dernier grand voyage pour rejoindre mon cher défunt papa, je veux simplement dire ceci: merci », a ajouté Charles III.