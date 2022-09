Succession de la reine Elizabeth II après sa mort: Charles III, un roi de transition?

Victoria n’avait pourtant pas particulièrement veillé à la formation de son fils aîné à la fonction: elle s’était surtout efforcée de le tenir à l’écart des affaires du royaume. Et le prince Edward s’était surtout, au fil des ans, assuré une réputation de noceur, notamment en compagnie du roi des Belges, Léopold II.

Quand il devient roi, le romancier Henry James écrit: "Nous nous sentons tous orphelins aujourd’hui. La petite et mystérieuse Victoria n’est plus parmi nous. Elle laisse la place au terrible Edward, ce gros niais."

Edward VII se révélera pourtant un roi très consciencieux, aidant ses conseillers dans les affaires délicates et écoutant leurs avis. Il sera l’artisan de l’Entente cordiale avec la France, l’ennemie héréditaire du Royaume-Uni, à laquelle une rivalité féroce l’avait opposé lors de la constitution de leurs empires coloniaux respectifs. En mai 1903, Edward VII se rend en visite officielle à Paris, où il affirme l’amitié du peuple britannique pour les Français, l’administration du Royaume-Uni pour la France, et son affection pour Paris. En août, il reçoit le président de la République, Émile Loubet à Londres, et un an plus tard, le 8 avril 1904, le Royaume-Uni et la France signent un traité par lequel elles renoncent notamment à leur rivalité coloniale. Dix ans plus tard, l’Entente cordiale entre les deux pays, jointe à l’alliance franco-russe, jouera un rôle essentiel dans la Première guerre mondiale.

À l’école

Charles a été le premier prince héritier à ne pas être instruit par des précepteurs, mais à aller à l’école, parce que, expliquait son père, le prince Philip, "la reine et moi voulions qu’il aille à l’école avec d’autres garçons de sa génération et qu’il apprenne à vivre avec d’autres enfants, en plus de lui inculquer, dès l’enfance, la discipline imposée par l’éducation en groupe".

Comme d’autres princes avant lui, il fréquentera l’université, mais il sera aussi le premier à obtenir un diplôme d’études postsecondaires: en 1970, il décroche un baccalauréat ès arts en anthropologie, en archéologie et en histoire de l’Université de Cambridge.

Parallèlement à cela, il subit la formation militaire imposée à tout héritier du trône, et en 1969, il étudie pendant une session à l’Université du pays de Galles, à Aberystwyth, où il apprend le gallois et l’histoire galloise, en préparation pour son investiture à titre de prince de Galles plus tard la même année.

Le célibataire le plus convoité

Au cours des années 1970, le prince héritier devient progressivement le célibataire le plus convoité dans le gotha européen. C’est à cette époque qu’il rencontre Camilla Stand, avec laquelle il noue une liaison. Mais les nécessités de sa formation militaire l’éloignent pour longtemps, et Camilla épouse Andrew Parker Bowles en 1973.

Charles épouse Diana Spencer le 29 juillet 1981, sous les yeux de 600000 spectateurs venus à Londres pour l’occasion. William naît le 21 juin 1982, et Harry, le 15 septembre 1984. Mais ce bonheur familial est de façade: Charles et Diana se séparent en 1992, et leur divorce interviendra en 1996.

Un prince «vert»

Dès avant son mariage, Charles s’intéresse à la conservation et au développement durable, et met de l’avant des solutions novatrices.

Il met en place une "banque à bouteilles"au palais de Buckingham avant que le Royaume-Uni se dote d’un programme national de recyclage.

Ses jardins biologiques à Highgrove serviront de modèle à d’autres projets d’ agriculture biologique.

En 2014, il va jusqu’à qualifier les climato-sceptiques de "brigade de poules sans tête".

De quoi anticiper un règne marqué du sceau de l’écologie?

Le prince Charles sera aussi actif dans le domaine philanthropique, via notamment son caritatif The Prince’s Trust, qui vise à aider des jeunes défavorisés à développer tout leur potentiel.

Plus impliqué

La tempête soulevée par le décès tragique de la princesse Diana apaisée, Charles épousera finalement Camilla Parker Bowles. Et depuis plusieurs années, il a assuré plus de missions de représentations, à mesure que ses parents réduisaient petit à petit leurs obligations publiques.

Le vœu publiquement exprimé par Elizabeth II de voir Camilla porter le titre de "reine consort"au moment où Charles montera sur le trône parfait cette image de famille royale réconciliée. Hors l’exil aux États-Unis de son plus jeune fils, Harry, et de son épouse américaine, Meghan Markle…