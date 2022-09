Stéphane Bern redoute le pire pour la reine Elizabeth II: «Je crois que c’est la fin»

Alors que presque toute la famille royale britannique se précipite au chevet de la monarque de 96 ans, le spécialiste des têtes couronnées Stéphane Bern s’est montré peu optimiste dans une interview pour le magazine ELLE.

"C’est plutôt inquiétant, ça veut dire que c’est la fin. Quand les médecins sont préoccupés, c’est comme quand on dit qu’un patient est fatigué, ça veut dire qu’il est mort. Ce qu’il faut surtout interpréter, c’est qu’on a prévenu la famille royale et qu’elle s’est rendue à son chevet. C’est très mauvais signe.Moi je crois que c’est la fin et qu’ils vont l’annoncer ce soir", redoute le présentateur français, qui s’attend à un "raz-de-marée national, international"et à l’hommage "de tous les chefs d’États".