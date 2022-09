Mort d’Elizabeth II: Elton John, Arthur, Agustin Galiana, voici les stars qui rendent hommage à la reine

"Je suis très triste d’apprendre la mort de Sa Majesté la reine Elizabeth II", a-t-il écrit sur son compte d’Instagram et sur Twitter. "Elle était une présence enthousiasmante et elle a guidé le pays à travers certains des moments les plus forts et les plus sombres [de notre Histoire] avec élégance, convenance et une empathie rare", a-t-il ajouté. "La reine Elizabeth a occupé une place très importante dans ma vie depuis mon enfance, et elle me manquera beaucoup."

L’ancienne première damme française, Valerie Trierweiler a ainsi partagé sur Twiter plusieurs photos de la reine, indiquant que c’était "une légende".

Quelques minutes avant, elle avait publié une autre photo, précisant "Quelle femme, quelle reine."

L’animateur français Arthur a également publié une série de photos sur Instagram.

De son côté, Agustin Galiana a indiqué sur le réseau Instagram: "Une légende et une partie de l'histoire s'envolent."

En ce jeudi soir, les messages ne cessent d’affluer.