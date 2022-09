L’ex-conseiller de Trump, Steve Bannon, inculpé de fraude financière à New York

Ce mur était une promesse de campagne du républicain Donald Trump élu président en novembre 2016.

Son éminence grise à l’époque, Steve Bannon, a passé la matinée jeudi dans les bureaux de M. Bragg, pour se faire signifier son inculpation, qui avait été éventée par la presse américaine depuis mardi soir.

Selon la procédure pénale américaine, M. Bannon devait comparaître dans l’après-midi devant un juge de New York pour entendre l’acte d’accusation d’un grand jury et plaider "coupable"ou "non coupable".

D’après les télévisions américaines, citant son avocat Robert Costello, il devrait choisir le "non coupable", ouvrant la voie à un procès pénal.

Vêtu de noir, barbe de trois jours et chevelure poivre et sel, M. Bannon, figure du populisme américain de droite, s’est dit en arrivant au palais de justice de Manhattan "persécuté"par la justice new-yorkaise: les deux plus hauts magistrats Alvin Bragg et la procureure générale de l’Etat Letitia James étant des élus du parti démocrate.

Dès mardi soir, il avait dénoncé dans un communiqué "des poursuites bidon contre (lui) 60 jours avant les élections"législatives de mi-mandat du 8 novembre entre l’opposition républicaine et la majorité démocrate.

Mais pour Mme James, qui s’exprimait au côté de son adjoint M. Bragg, Steve "Bannon fut l’architecte du projet de Trump de construire un mur entre les Etats-Unis et le Mexique".

"Si bien que lorsque M. Bannon a créé une structure de levée de fonds pour financer la construction de ce mur, des millions de dollars ont été volés pour remplir ses poches et celles d’autres proches politiquement", a accusé Mme James.

Dans un communiqué, les procureurs de New York évaluent à "plus de 15 millions de dollars"le montant de la "fraude"à l’encontre de "milliers de donateurs dans tout le pays"qui ont cru à de "fausses promesses".