La vie d’Elizabeth II, entre soucis et scandales familiaux

Margaret finira par renoncer à cet amour, et épousera plus tard un photographe d’art, Tony Armstrong-Jones, anobli sous le nom de lord Snowdon. Ce mariage ne résistera pourtant pas au temps, et la princesse finira sa vie dans la solitude et l’alcool, sur l’île Moustique.

Petits enfants, petits soucis…

Quatre décennies plus tard, Elizabeth II aura l’occasion de méditer l’adage "Petits enfants, petits soucis; grands enfants, grands soucis", principalement avec l’échec du mariage de son fils, Charles, le prince de Galles, avec Diana Spencer. Ce mariage, soupirera la princesse Diana dans une interview à la BBC aujourd’hui controversée pour la manière dont elle a été recueillie, était dès le départ un "mariage à trois": Charles avait de longue date une relation avec une femme mariée, Camilla Parker-Bowles.

Le couple se sépare en 1992, et finit par divorcer en 1996. Un an plus tard, le 31 août 1997, la princesse Diana meurt tragiquement, en même temps que son compagnon, Dodi al-Fayed, dans un accident de circulation à Paris.

Née Camilla Shand, mariée en 1973 à Andrew Parker Bowles, la désormais deuxième épouse du prince Charles ne divorcera qu’en 1995.

Le 21 mars 2005, elle épouse le prince Charles, et reçoit le titre de duchesse de Cornouailles. L’absence d’Elizabeth II à ce mariage est considérée comme un désaveu public. Mais à l’occasion de ses septante ans de règne, en février 2022, la reine fait part de son "souhait sincère"que Camilla soit désignée comme "reine consort", le jour où Charles lui succédera. Le temps de la réconciliation est venu…

Le mariage de la princesse Anne, deuxième enfant d’Elizabeth et de Philip, ne résistera pas non plus au temps: son mari, Mark Phillips, en désaccord avec la reine, n’est pas anobli au moment de leur mariage en 1973. Cette union-là aussi se conclut par un divorce, en 1992. Et la même année, Anne épouse un presbytérien, Timothy Laurence, qui, n’étant pas anglican, ne fait pas partie de la famille royale.

Andrew le scandaleux

Le deuxième fils d’Elizabeth II, Andrew, lui donnera aussi bien du souci. En 1986, contre l’avis de sa mère, il avait épousé, une roturière, Sarah Ferguson. Dix ans plus tard, il divorce, après la révélation d’une infidélité de sa flamboyante épouse.

Mais il continuera, vingt ans plus tard, à défrayer la chronique, lorsque seront dévoilées ses relations avec le sulfureux Jeffrey Epstein, le milliardaire américain, organisateur d’un réseau de prostitution et de pédophilie. Andrew sera accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec une mineure, ce dont il se défendra, avant de conclure un arrangement financier avec la plaignante. Autant dire, un aveu de culpabilité. Entre-temps, Elizabeth II avait décidé de lui retirer toute fonction officielle.