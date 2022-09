La reine Elizabeth II et le prince Philip: un mariage «arrangé» qui dura 74 ans

Ce mariage était pourtant au départ surtout un mariage "arrangé": lord Louis Mountbatten, oncle du jeune homme, avait organisé dès 1939 une rencontre entre son neveu et la jeune princesse, à peine âgée de 13 ans à l’époque. "Lilibeth"tombera immédiatement amoureuse du jeune homme, de cinq ans son aînée. Leur mariage sera célébré huit ans plus tard, le 20 novembre 1947.

Le couple connaîtra sa première crise au début du règne d’Elizabeth II: frustré de rester toujours en retrait de son épouse, le prince Philip choisit, en 1956-1957, de réaliser un tour du monde en célibataire, sur le yacht royal Britannia. Il visite l’Antarctique, Sainte-Hélène, les atolls du Pacifique, l’Australie, avant de rentrer au Royaume-Uni.

Elizabeth a compris la leçon. Elle lui octroie le titre de prince consort, qui lui permet de participer à toutes les cérémonies publiques. Et elle décide que leurs futurs enfants – Andrew, né le 19 février 1960, et Edward, né le 10 mars 1964 – porteront le double nom de Mountbatten-Windsor, au contraire de leurs aînés, Charles et Anne, qui ont vu respectivement le jour le 14 novembre 1948 et 15 août 1950. Le duc d’Édimbourg se fera à son nouveau rôle, s’autorisant çà et là quelques « gaffes »qui feront à la fois la joie des paparazzis, et sa popularité. Il mettra fin à ses activités en 2017, restant dans l’ombre de la reine, jusqu’à son décès.