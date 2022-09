Elizabeth II: le prince Harry se rend en Ecosse, Kate et Meghan grandes absentes

Selon la BBC, le prince Harry va retrouver sa famille au chevet de sa grand-mère, tandis que Meghan Markle se rendra à Balmoral... à une date ultérieure.

Les médecins de la souveraine britannique se sont dits jeudi "préoccupés"par son état de santé et "ont recommandé qu’elle soit placée sous surveillance médicale".

Kate Middleton également absente pour une bonne raison

La famille de la reine Elizabeth II se pressait à son chevet jeudi. Son héritier Charles, 73 ans, est arrivé avec sa femme Camilla à Balmoral, où la reine passe tous les ans la fin de l’été.

Son petit-fils William, deuxième dans l’ordre de succession, était attendu sur place.

La fille de la reine, la princesse Anne, est également arrivée au château de Balmoral tandis que son fils, le prince Andrew, était attendu.

Hormis Meghan Markle, on note également l’absence de Kate, duchesse de Cambridge et épouse du prince William, qui serait restée à Windsor, selon la BBC. Elle aurait néamnoins une bonne excuse selon le média britannique puisqu’il s’agit du premier jour de rentrée de ses enfants George, Charlotte et Louis.

L’état de santé de la monarque âgée de 96 ans, à la longévité record et à l’immense popularité, dont le Royaume-Uni a fêté en juin les 70 ans de règne, semble tellement préoccupant que la chaîne britannique BBC a bouleversé ses programmes, diffusant en continu les dernières nouvelles, notamment en direct depuis Buckingham Palace à Londres.