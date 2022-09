Décès d’Elizabeth II: Vladimir Poutine présente ses condoléances

"Les événements les plus importants de l’histoire récente du Royaume-Uni sont inextricablement liés au nom de sa Majesté", a indiqué le président russe, en adressant ses condoléances à Charles III.

"Je vous souhaite du courage et de la résilience face à cette perte difficile et irréparable. Je vous prie de transmettre mes paroles de sympathie et de soutien sincères aux membres de la famille royale et à tout le peuple britannique", a affirmé Vladimir Poutine.

Les relations entre la Russie et le Royaume-Uni se sont fortement dégradées depuis l’invasion russe, en février, de l’Ukraine, sanctionnée par les Occidentaux. Le Royaume-Uni s’est présenté comme un farouche allié de l’Ukraine, lui fournissant notamment beaucoup de matériel militaire.