Les feux de forêt en Europe ont provoqué les émissions les plus élevées depuis 15 ans

"L’ampleur et la persistance des incendies dans le sud-ouest de l’Europe conduisent aux émissions les plus élevées en Europe depuis 15 ans, et ont été extrêmement préoccupantes tout au long de l’été", déclare le scientifique et expert en incendies de forêt du CAMS, Mark Parrington. "La majorité des incendies se sont produits dans des endroits où le changement climatique a accru l’inflammabilité de la végétation, comme dans le sud-ouest de l’Europe, et comme nous l’avons vu dans d’autres régions les autres années", explique-t-il.

Le CAMS surveille maintenant de près les émissions dues aux feux et le transport de fumée dans la région de l’Amazone et dans toute l’Amérique du Sud, alors que la saison des feux approche.