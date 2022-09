"Le navire qui accostera mercredi à Gand sera le premier avec des produits agricoles ukrainiens depuis la guerre. Et d’autres suivront", explique un responsable de la société Euro-Silo, active au sein du port.

Le port de Gand est le plus important port céréalier d’Europe. La guerre a plombé le trafic entre celui-ci et l’Ukraine. Au cours des huit premiers mois de l’année, le commerce de céréales entre North Sea Port et l’Ukraine a ainsi chuté de 60% par rapport à la même période de 2021. En temps normal, entre 1,5 million de tonnes (2021) et 2,1 millions de tonnes (2019) sont importées.