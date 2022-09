Cette attaque sur la promenade des Anglais, le soir de la Fête nationale, avait fait 86 morts, dont 15 enfants et adolescents, et plus de 450 blessés. Il s’agit du second attentat le plus meurtrier sur le sol français, après ceux du 13 novembre 2015.

Comme un symbole, le procès se déroulera dans la salle d’audience " sur mesure" construite pour le procès du 13 novembre (dit "V13"), dans l’historique Palais de justice de la capitale. Un total de 865 personnes s’étaient constituées parties civiles fin août, d’autres pourront le faire pendant l’audience. Pour celles qui ne pourront pas venir à Paris, le procès sera retransmis au palais des congrès Acropolis de Nice.

L’auteur des faits, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un Tunisien de 31 ans, sera le grand absent des débats. Le 14 juillet 2016, au volant d’un camion de 19 tonnes, il avait foncé dans la foule réunie pour assister au feu d’artifice et aux concerts organisés ce soir-là sur la célèbre avenue niçoise. Il y a été tué par la police.

L’attaque, 18 mois après l’attentat de Charlie-Hebdo et huit mois après ceux du 13 novembre, avait été revendiquée par l’organisation État islamique. Une revendication " de pure opportunité", a toutefois conclu l’enquête, qui n’a pas établi de lien avec le groupe jihadiste.

«Mémoire collective»

En l’absence de l’assaillant, les magistrats de la cour d’assises spéciale, présidée par Laurent Raviot, examineront la responsabilité de sept hommes et une femme, âgés de 27 à 48 ans, membres de son entourage ou intermédiaires présumés dans le trafic d’armes destinées à Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.

Trois accusés (Ramzi Kevin Arefa, Chokri Chafroud et Mohamed Ghraieb) sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste. Le premier, en état de récidive légale, encourt la réclusion à perpétuité, les deux autres vingt ans de prison. Les cinq autres (Maksim Celaj, Endri Elezi, Artan Henaj, Brahim Tritou et Enkeledja Zace) sont poursuivis pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes. Ils risquent cinq à dix ans d’emprisonnement.

Seuls trois accusés seront dans le box des détenus (dont l’un incarcéré dans le cadre d’une autre affaire). Quatre comparaîtront libres, sous contrôle judiciaire. Le huitième, Brahim Tritrou, est visé par un mandat d’arrêt après avoir rompu son contrôle judiciaire. Il serait détenu en Tunisie.

En l’absence de l’assaillant et alors que la complicité d’assassinats n’a pas été retenue contre les accusés, de nombreuses parties civiles disent " ne pas attendre grand-chose" du procès, qu’elles prévoient " frustrant". " J’entends cette frustration, elle est humaine. Mais il y aura une réponse judiciaire, a assuré récemment le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Nous répondons à cette barbarie par le droit".

Pour l’histoire

En plus de juger leurs auteurs présumés, ces procès d’actes terroristes permettent de " faciliter le travail de reconstruction des victimes", a souligné le procureur général près la Cour de cassation François Molins. En outre, ils " participent à la construction d’une sorte de mémoire collective autour des tueries de masse", a ajouté celui qui était procureur de Paris lors des attentats de 2015-2016.

Vendredi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a tenu à rappeler que la "menace terroriste reste très importante", évoquant " des intentions pour venir sur le sol national et commettre des attentats".