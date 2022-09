La nomination de Liz Truss, 47 ans, a été annoncée lundi en début d’après-midi à la divulgation du résultat du vote ouvert aux quelque 200.000 adhérents du Parti conservateur.

Sans surprise, la grande favorite s’impose largement (57%) face à son ancien collègue des Finances Rishi Sunak (43%), selon les résultats annoncés par Graham Brady, responsable de l’organisation du scrutin interne déclenché par la démission début juillet de Boris Johnson.

Boris Johnson, poussé à la démission après une série de scandales, ira dès mardi remettre sa démission à la reine Elizabeth II. Liz Truss suivra pour devenir le 15e chef de gouvernement des 70 ans de règne de la monarque, avant de rentrer à Londres pour prononcer son premier discours devant le 10, Downing Street, former son gouvernement et affronter mercredi le chef de l’opposition travailliste Keir Starmer pour la première fois au Parlement.

«Je présenterai un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître notre économie», a promis Liz Truss après l’annonce de sa victoire.

«Je m’attaquerai à la crise énergétique en m’occupant des factures d’énergie des gens, mais aussi en m’occupant des difficultés à long terme d’approvisionnement en énergie», a-t-elle ajouté, promettant une «grande victoire» à son parti lors des législatives prévues en 2024.

Elue cheffe du parti par les adhérents qui ont pris part au vote, elle va, en vertu du système parlementaire britannique, accéder au pouvoir en raison de la majorité dont bénéficient les «tories» à la chambre des Communes.

Restée fidèle jusqu’au bout à Boris Johnson quand les démissions au sein de l’exécutif se comptaient par dizaines, Liz Truss va entrer à Downing Street dans un contexte économique et social explosif, marqué par une inflation qui dépasse les 10 % et une hausse exorbitante des factures d’énergie qui étrangle familles, entreprises et services publics.

Dans ce contexte, Liz Truss ne dispose d’aucun répit pour convaincre, à deux ans des législatives de 2024 où l’opposition travailliste, qui dispose d’une nette avance dans les sondages, espère déloger les conservateurs au pouvoir depuis 2010.