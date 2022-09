France: des enfants ligotés et couverts d’excréments dans une «maison de l’horreur»

D’après plusieurs médias français, les policiers ont notamment mis fin au calvaire de deux enfants de deux et cinq ans, attachés à leur chaise et couverts d’excréments, lors de leur intervention. Les bambins présenteraient également des retards de développement et d’élocution. Pire, le plus jeune de deux n’aurait jamais touché terre et serait atteint de grave problème moteur.

Scolarisés mais souvent privés de liberté, les enfants vivaient dans des conditions déplorables. Et ce, depuis plusieurs années, sans que le voisinage et les services sociaux ne se doutent de quoi que ce soit.

À en croire les trois aînés de la fratrie, âgés de 24, 21 et 16 ans, leurs cadets étaient attachés 23h/24 car leurs parents "avaient la flemme de s’en occuper", peut-on lire sur le site de LCI.

Sous contrôle judiciaire

Selon plusieurs sources, les parents se défendent de toute maltraitance. Âgés d’une quarantaine d’années, le père, qui travaille au noir dans le secteur de l’automobile, et la mère, sans emploi, reconnaissent les faits mais expliquent avoir agi afin que leurs enfants "ne fassent pas de bêtises". Ce que confirmait encore leur belle-sœur hier dimanche, en assurant que les plus jeunes étaient ligotés pour ne "pas qu’ils tombent de la chaise".

Placés en garde à vue pendant deux jours, les parents ont été remis en liberté mais se trouvent désormais sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés en janvier. D’après BFMTV, ils risquent jusqu’à trois ans de prison et 45.000 euros d’amende.

Les sept enfants mineurs ont tous été placés.