Boris Johnson: retour sur cinq scandales de son mandat de Premier ministre (vidéos)

"Il est maintenant temps pour tous les conservateurs de la soutenir à 100%", a tweeté le dirigeant, félicitant celle qui va lui succéder et assurant: "Elle a le bon projet pour s’attaquer à la crise du coût de la vie, unir notre parti et poursuivre le grand travail d’unification et de nivellement de notre pays."

Accusé de harcèlement moral, de soutien à un délinquant sexuel ou encore de violations des procédures parlementaires, nombreux sont les dossiers qui le discréditent. En voici quelques-uns:

1.La prorogation illégale du Parlement britannique

En septembre 2019, le Parlement est tiraillé sur la question du Brexit. Boris Johnson s’attire la colère de ses pairs en allant demander à la reine Elizabeth II de proroger, c’est-à-dire de repousser l’échéance du débat, ou de fermer le Parlement pendant une période donnée. La monarque a refusé, car elle n’a pas le droit d’intervenir dans la politique. Son rôle n’est que symbolique. Seuls les parlementaires et les ministres ont le droit de donner leur avis.

La Cour suprême a décrété que la prorogation était illégale. Johnson a été accusé de mettre la reine en difficulté dans sa stratégie de sécuriser le Brexit.

2.L’infraction aux règles de confinement de son conseiller politique, Dominic Cummings

En avril 2020, le Coronavirus a mis le monde sous cloche. Pourtant, le conseiller politique de l’ex-premier ministre s’est accordé le privilège d’un voyage vers un lieu familial, à 260 kms de son domicile. Un choix décrié que Boris Johnson a défendu, choquant la population britannique.

En novembre 2020, Dominic Cummings démissionne de son poste. Dans la foulée, il a menacé de révéler des allégations contre Johnson, leur relation s’étant détériorée. Cela concerne notamment les rénovations de l’adresse officielle de Boris Johnson. Entre autres actes que Cummings juge "fou et d’un grand manque d’éthique."

3.Le «Partygate»

Pendant les lockdowns de 2020 et de 2021, Johnson n’en menait pas large non plus en termes de respect des règles de confinement. Il a dû assumer ses actes suite à des mois de révélations sur des soirées organisées à Downing Street, des images et autres fuites l’attestant sur les réseaux sociaux.

Parmi ces événements, Johnson a bu beaucoup d’alcool à la veillée funèbre du Prince Philip. À ce moment-là, les limites de sociabilisation étaient si limitées que la reine a dû rester assise seule pour dire au revoir à son mari.

En avril 2022, la police métropolitaine de Londres lui a soumis plus de 50 amendes pendant l’Opération Hillman, selon CNN. Cette enquêtese concentrait justement sur tous les rassemblements qui ont eu lieu à Downing street pendant la pandémie.

Ces accusations, Johnson les a d’abord niés. Ensuite, il a dit qu’il ignorait qu’elles aient eu lieu. Finalement, il a prétendu qu’il y assistait parce qu’il pensait qu’elles étaient des réunions de travail.

4.La rénovation de la résidence privée du 11 Downing Street

Boris Johnson a eu recours à l’argent d’un donateur et soutien du Parti conservateur pour la rénovation de son adresse officielle.

Or, les politiques de donations et de prêts sont strictement contrôlées au Royaume-Uni, avec "des prêts de plus de 7500 livres sterling (10 400 dollars), enregistrés et révélés publiquement par la commission quatre fois par an", selon CNN.

Johnson n’a pas déclaré les 200 000 livres sterlings perçues (280 000 dollars). Selon la Commission électorale, le parti conservateur a été verbalisé de 17 800 livres sterlings en décembre 2021.

5.Les scandales sexuels de Chris Pincher

Ce scandale a sonné le glas de sa légitimité aux yeux de ses collègues et de l’opinion publique. Une foule de démissions a suivi le scandale de Chris Pincher, accusé d’agressions sexuelles sur deux hommes, dont un député, selon Sky news. Cet ex-membre conservateur du Parlement sous effet de l’alcool a agi devant témoins dans un club privé londonien.

Selon l’Obs, Johnson avait nié avoir été mis au courant d’occurrences passées. Une version contredite par un ancien fonctionnaire, ce qui a poussé le ministère à admettre en avoir eu des échos. "Je pense que c’était une erreur (de le nommer au gouvernement) et je m’en excuse", a annoncé Boris Johnson croulant sous un énième mensonge.

"Hasta la vista, baby", comme il le déclare lui-même en plein milieu du Parlement fin juillet dernier. (voir dans l’extrait vidéo ci-dessous)