Agressée par des adolescents à 89 ans: «Leur faute ou la faute aux parents?»

"Je n’ai rien, rien senti, raconte-t-elle dans une interview accordée à BFMTV. Je me suis retrouvée devant les pompiers, mais je ne sais pas. Et c’est là que j’ai dit aux pompiers "Je suis tombée". Ils m’ont dit "non"."

"Ça fait drôle, je vous le dis. Surtout que je n’ai rien fait à ces jeunes, poursuit la victime, le visage tuméfié par les coups. Je ne suis pas trop en colère. Est-ce que c’est de leur faute ou la faute aux parents? On ne sait pas."

Alors que le maire de Cannes a assuré qu’une famille "aurait tenté de couvrir les agissements de l’un des mineurs mis en cause sur la base d’un faux témoignage", Angèle Houin ajoute désormais qu’une des familles visées par l’enquête aurait aussi tenté de faire annuler le dépôt de plainte.

"Les parents ont téléphoné à ma petite fille pour leur proposer de l’argent pour enlever la plainte, explique-t-elle. Elle a dit "Non, on ne veut rien du tout. Dégagez!""

Les trois suspects de l’agression, âgés de 14 et 15 ans, ont été identifiés et interpellés par la police dès le lendemain de l’agression. Ils attendent désormais leur présentation devant un juge pour enfants et sont placés sous contrôle judiciaire dans des centres éducatifs fermés.