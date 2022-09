Sécheresse: l’une des plus grandes zones humides d’Europe est à sec

Le parc Coto de Doñana est une étape importante sur le chemin des oiseaux migrateurs entre l’Europe et l’Afrique. Son assèchement est dû à la forte sécheresse qui a frappé l’Espagne et toute l’Europe cet été, mais également à la surexploitation illégale de l’eau souterraine pour alimenter la culture de fraises et le tourisme dans la région.