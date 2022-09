Trois ados frappent violemment une octogénaire par-derrière à Cannes: des sanctions exemplaires réclamées (vidéo)

Des images d’une rare violence ont suscité l’émoi à Cannes cette semaine. Sur la vidéo captée par une caméra de surveillance d’une résidence cannoise, on peut voir une vieille dame suivie par trois mineurs avant d’être violemment frappée par-derrière par l’un d’eux. Elle s’écroule au sol pendant que l’un des deux complices s’empresse de voler son sac - qui ne contenait qu’entre 10 et 30 euros selon les médias français - et que le troisième filme la scène. Ils prennent aussitôt la fuite, laissant la pauvre victime giser au sol, inconsciente.