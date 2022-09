Louis Laforge guéri d’un cancer: «J’avais une balle de golf qui n’avait rien à faire là» (vidéo)

Le 27 août dernier, Louis Laforge, présentateur sur France Info, révélait sur Twitter avoir souffert d’un cancer. "C’était il y a un an, le 27 août 2021: un rein, un canal de l’uretère, un morceau d’intestin grêle et de colon et surtout un cancer en moins. 12 mois plus tard, encore quelques douleurs, encore un peu de fatigue… mais tellement heureux de vivre!", confie le journaliste de France Télévisions.