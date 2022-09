Les voitures rouges seraient les championnes des accidents de la route

D’après les résultats de leur enquête, il semblerait que la couleur la plus accidentogènesoit le rouge. Selon carVertical, 60% des voitures rouges répertoriées sur la plateforme ont eu un accident, ce qui en fait la couleur la plus dangereuse à conduire. "Il n’est pas surprenant que les voitures rouges soient plus susceptibles d’être impliquées dans des accidents. Les voitures de sport sont généralement peintes en rouge, et les amateurs de vitesse sont plus enclins à opter pour des voitures rouges. Cela suffit à expliquer pourquoi les voitures rouges figurent en tête de cette liste", commente à ce propos la plateforme en ligne.

Le marron(59%) et le noir(57%) complètent le podium, toujours d’après les chiffres de carVertical, suivis du jaune(55%), du bleu(54%), du blanc(50%) et du gris(50%).

Des théories à prendre avec des pincettes

Benoit Godart, de l’institut pour la sécurité routière Vias, se veut toutefois plus rationnel. "Bien plus encore que la couleur de la voiture, il y a beaucoup d’autres facteurs qui entrent en ligne de compte", explique-t-il, avant de poursuivre: "Vous pouvez très bien avoir une personne conduisant une voiture rouge qui soit très prudente et qui n’a jamais eu d’accident. À l’inverse, une voiture jaune est-elle pour autant moins impliquée dans les accidents de la route? Cela reste à voir. Ce ne sont que des théories basées sur la signification des couleurs. Elles doivent être prises avec de très grosses pincettes."

Pourquoi le rouge a-t-il alors mauvaise presse? "Le rouge est la couleur de l’interdit, de l’agressivité. On associe souvent à tort le rouge aux voitures sportives. Cela n’est pas du tout le cas dans la réalité", commente Benoit Godart.

Il y a 20 ans, les couleurs de notre parc automobile étaient beaucoup plus diversifiées. "Aujourd’hui, 95% voitures sont blanches, bleues, grises ou noires. De temps en temps, on rencontre des voitures rouges, jaunes ou marrons. Mais on ne peut pas dire que cela a un impact majeur sur la sécurité routière", se défend le porte-parole de Vias.

Benoit Godart rappelle que le comportement du conducteur est le facteur le plus à risque de provoquer un accident. "C’est clair que quand on a une voiture puissante, on a la tentation d’utiliser cette puissance. Heureusement, les voitures d’aujourd’hui sont bien équipées. Elles possèdent toutes des feux de jour. Il existe également des systèmes d’aide à la conduite. Vous ne courez pas plus de risque dans une voiture rouge. Par contre, votre comportement incombe pour beaucoup", conclut-il.