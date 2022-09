Covid dans le monde: la Commission européenne autorise les vaccins Pfizer et Moderna contre le variant Omicron

L’exécutif européen a ainsi suivi l’autorisation accordée jeudi à ces deux vaccins par l’Agence européenne des médicaments (EMA), a indiqué la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, sur Twitter.

Ces vaccins "ciblent le sous-variant d’Omicron BA.1 en plus de la souche originale" du coronavirus, apparu dans la ville chinoise de Wuhan en 2019, selon l’EMA, basée à Amsterdam.

Ils sont destinés aux personnes âgées de 12 ans et plus qui ont reçu au moins une primovaccination contre le Covid-19. Ces vaccins sont des versions adaptées des vaccins originaux Comirnaty de Pfizer/BioNTech et Spikevax de Moderna.

Ils ne ciblent cependant pas les contagieux lignages BA.4 et BA.5 du variant Omicron, apparus ces derniers mois comme étant les souches dominantes dans le monde.

L’EMA a récemment déclaré viser l’approbation "dès l’automne" de vaccins anti-Covid ciblant ces deux sous-variants.

De nombreux pays européens se préparent à une campagne de vaccination de rappel dans la crainte d’une nouvelle vague de l’épidémie de coronavirus cet hiver.

« D’autres autorisations devraient arriver bientôt », a précisé Mme Kyriakides, en avertissant que la pandémie n’était pas terminée.