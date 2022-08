Guerre en Ukraine: l’Union européenne suspend l’accord de facilitation des visas avec la Russie

L’accord était déjà "partiellement suspendu, pour certains groupes de personnes (responsables politiques, etc.)", a-t-il expliqué. Une suspension totale de cet accord de facilitation, datant de 2007, va "réduire significativement le nombre de visas octroyés par les États membres" à des citoyens russes. "Ce sera plus long et plus difficile" d’obtenir un visa.

L’accord UE-Russie de 2007 permettait des procédures simplifiées pour l’octroi de visas Schengen pour "court séjour" (90 jours), à un prix rabaissé (35 euros pour un visa touristique, au lieu de 80). Il prévoyait aussi l’exemption de visa pour les détenteurs d’un passeport diplomatique, mais cet élément avait été suspendu en février, au lendemain du début de l’agression russe en Ukraine. Les membres des délégations officielles russes ainsi que les hommes d’affaires et les représentants d’organisations d’entreprises ne pouvaient plus non plus compter sur les assouplissements prévus par l’accord de facilitation.

Selon Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, la suspension de l’accord de facilitation limitera déjà fortement, dans les faits, le nombre de visas octroyés.

Parmi les 27, les pays baltes et la Pologne proposaient d’interdire carrément l’entrée dans l’espace Schengen à tous les ressortissants russes. Il s’agit entre autres, pour eux, d’une question morale, comme Josep Borrell l’a aussi reflété dans son discours. "Depuis la mi-juillet, on a vu une augmentation substantielle des franchissements de frontière de la Russie vers les pays voisins. C’est devenu un risque de sécurité pour ces derniers. Mais on a aussi vu beaucoup de Russes voyager pour les loisirs et pour faire du shopping, comme s’il n’y avait pas de guerre en Ukraine. Or, pour les Etats membres, cela ne peut pas être ‘business as usual’", a expliqué l’Espagnol.

D’autres pays, comme la France, l’Allemagne et la Belgique, estimaient qu’une interdiction complète d’entrée n’est pas la solution, car cela exclurait également les Russes qui sont opposés à la politique de Poutine ou à la guerre en Ukraine. Le compromis validé mercredi permet de ne "pas se couper de la société civile" russe, et de privilégier l’octroi de visas "sur base individuelle", souligne Josep Borrell. Parallèlement, les 27 ont reconnu le pouvoir des Etats européens limitrophes de la Russie de prendre également "des mesures au niveau national" pour restreindre les entrées dans l’UE via leurs frontières, pourvu que ce soit "en conformité avec le code des frontières Schengen". "Les Etats ont la possibilité d’ajouter des conditions pour le franchissement de leurs frontières", a assuré Borrell.

Depuis juillet, la Belgique ne traite plus les demandes russes de visas de court séjour, pour des raisons pratiques rappelées mercredi matin par la ministre Hadja Lahbib: la Russie ayant expulsé une grande partie du personnel diplomatique belge sur place, l’ambassade n’a plus la capacité de traiter toutes les catégories de demandes de visas. Seules les demandes de long séjour sont examinées.

La Finlande, qui partage une longue frontière avec la Russie et a vu le retour en masse des touristes russes avec la fin des mesures Covid, a récemment annoncé des mesures pratiques qui dans les faits réduiront aussi le nombre de visas octroyés de son côté: elle va fortement réduire les heures d’ouverture de ses bureaux chargés de recevoir les demandes de visa en Russie, et privilégier les rendez-vous pour visas de longue durée.