Les trois victimes ont été piquées à plusieurs reprises, ce qui a obligé les pompiers de la région à intervenir.

Le papa, âgé de 33 ans, a été gravement blessé et transporté à l’hôpital d’Arras avant d’être tansféré à Lens. La maman de 32 ans et le bébé de 18 mois ont également été transportés au centre hospitalier d’Arras, avec de plus légères blessures.

Les faits ont eu lieu vers 19h dans le parc de la Flânerie à Biache-Saint-Vaast. Par précaution, la mairie a décidé de fermer le jardin public jusqu’à mercredi.

Cette histoire rappelle celle des 3 cyclistes attaqués lors d’une randonnée à VTT. Piqués une cinquantaine de fois par des frelons, deux des trois sportifs avaient été hospitalisés en urgence absolue.