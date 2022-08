Le barbecue «symbole de virilité»: une députée française déclenche une polémique

Une petite phrase qui a déclenché un tourbillon de réactions, les uns défendant la position de Sandrine Rousseau, d’autres l’attaquant sur cette polémique stérile et sur un faux débat.

La députée LFI Clémentine Autain a notamment soutenu lundi les propos de sa collègue EELV.

"La sociologie nous explique qu’il y a une différence entre les sexes très forte" dans le rapport à la viande, a confirmé Clémentine Autain sur BFMTV. "Les femmes mangent deux fois moins de viande rouge que les hommes, […] donc il y a une différence des sexes dans la façon dont nous consommons de la viande. Et les personnes qui décident de devenir végétarien sont majoritairement des femmes", a-t-elle argumenté. "Si on veut aller vers l’égalité, il faut en effet s’attaquer au virilisme", a-t-elle poursuivi.

Le député RN Julien Odoul a aussitôt twitté: "Bravo Clémentine Autain! Il existe des différences physiologiques entre les hommes et les femmes. La masse musculaire des hommes les conduit, depuis la nuit des temps, à consommer davantage de viande (protéines) que les femmes. Ce n’est pas du virilisme c’est juste la nature!"

Il a aussi souligné qu’il siégeait dans l’hémicycle en face du député LFI Aymeric Caron et qu’il avait ainsi "tout le loisir d’observer les effets du véganisme hystérique sur son organisme. Je vais donc poursuivre mon régime de Cro-Magnon à base de viande française. En écologie comme en nutrition, ils sont mauvais!".

"Quand le grotesque atteint son paroxysme… Stop à ces délires!", a notamment réagi sur twitter le député LR et candidat à la présidence de son parti Éric Ciotti.

«J’en ai ras le bol»

Ce lundi, sur la chaîne LCI, Sandrine Rousseau est revenue sur ses propos et sur la polémique qui a suivi.

"J’en ai marre, j’en ai ras le bol. On a passé un été caniculaire, un été avec des feux de forêt partout, un été où des villages étaient abreuvés d’eau par des citernes. […] La question qu’on se posait dans cet atelier, c’est: ‘comment fait-on pour convaincre les gens de diminuer la part de viande?’ Il y a tout une discussion sur la valeur symbolique et culturelle qu’avait la viande auprès des plus pauvres […] et la connotation masculine qui est que cette viande rouge renvoie à tout une masculinité autour de la viande. Quand on pose la question, ceux qui résistent massivement sont des hommes", a-t-elle déploré.

Citant des chiffres d’une chercheuse, elle ajoute que "la nourriture des hommes émet 41% de plus de gaz à effet de serre que celle des femmes".

Car c’est là le message sous-jacent à cette sortie de la députée: "On a vécu pour la première les effets concrets du dérèglement climatique. Qu’est-on prêt à faire pour prendre véritablement la mesure de ce problème?", s’interroge-t-elle.

"Réduire sa consommation de viande fait partie de ces gestes individuels qui ont un effet immédiat et massif", conclut-elle.