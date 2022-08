Guerre en Ukraine: les drones envoyés par l’Iran à la Russie sont pour beaucoup défectueux, selon Washington

L’opération "rentre probablement dans le cadre des intentions de la Russie d’importer des centaines de drones iraniens de divers types", a-t-il souligné.

"Nos informations indiquent que les drones associés à ce transfert ont déjà connu de nombreuses défaillances", a cependant précisé le général de brigade, sans apporter d’éléments supplémentaires pour étayer l’affirmation.

Les forces russes comme ukrainiennes ont déployé et perdu de nombreux drones de surveillance et d’attaque au cours des six mois de guerre.

En raison notamment des sanctions internationales décidées contre Moscou, l’industrie russe peine à produire ses propres drones, selon le général Ryder, expliquant pourquoi la Russie s’est tournée vers l’Iran pour importer des drones de type Mohajer-6 et Shahed.

Les drones devraient être utilisés par les forces russes en Ukraine pour des missions d’attaques air-sol, de combat électronique, et de ciblage sur le champ de bataille.