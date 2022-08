Selon le ministre allemand de l’Economie et du Climat, Robert Habeck, les stocks allemands augmentent rapidement. L’objectif de remplir 85% de la capacité de stockage de gaz d’ici octobre devrait être atteint en septembre.

L’approvisionnement en gaz reste cependant un sujet sensible car les flux en provenance de Russie sont plus faibles qu’auparavant. La situation sera également compliquée par la fermeture pour maintenance du gazoduc Nord Stream entre la Russie et l’Allemagne. La production de gaz en Norvège souffre également de perturbations, tandis que la concurrence est devenue féroce sur le marché du gaz naturel liquéfié.