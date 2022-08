Des chercheurs découvrent comment les moustiques détectent l’odeur humaine

Leur étude, publiée dans la revue scientifiqueCell, explique que le système olfactif des moustiques est bien meilleur que celui de la plupart du règne animal. Les moustiques disposent de récepteurs dans leurs antennes. C’est lorsque l’information arrive au cerveau que celle-ci est traitée de manière plutôt particulière.

Des neurones uniques

"Nous pensions que les moustiques suivaient le principe central de l’olfaction: un seul type de récepteur est exprimé dans chaque neurone. À la place, nous avons observé que différents récepteurs répondent à différentes odeurs dans le même neurone", explique Meg Younger, professeure adjointe de biologie à l’université de Boston, auprès de The Guardian.

Qu’est-ce que cela implique? Grâce à cette spécificité, les moustiques peuvent continuer à sentir les êtres humains, malgré la modification de leur génome.

Une découverte remarquable, non seulement d’un point de vue biologique, mais aussi dans la lutte contre les maladies

Interrogée par The Guardien, la doctoresse Marta Andres Miguel, de l’University College de Londres, explique que ces résultats sont "une découverte remarquable, non seulement d’un point de vue biologique, mais aussi dans la lutte contre les maladies." Selon elle, ces nouvelles connaissances constituent un espoir de développer de nouveaux types de répulsifs plus efficaces contre ces insectes porteurs, parfois, de maladies.