"Cette diminution pourrait refléter les premiers signes d’une baisse du nombre de cas dans la région européenne, qui devrait être confirmée ultérieurement", a commenté l’OMS depuis Genève.

La région européenne comprend 53 pays, de l’UE à la Turquie, en passant par le Turkménistan, la Russie et Israël.

Dans la région de l’Amérique du Nord et du Sud par contre, les chiffres ont continué à augmenter.

Dans le monde entier, 5.907 cas ont été signalés au cours de la semaine, contre 7.477 la semaine précédente.

Au total, quelque 41.600 infections et 12 décès ont été signalés à l’OMS dans 96 pays depuis le début de l’année.

L’Allemagne fait partie des quatre pays qui comptent le plus de cas. Elle est devancée par les États-Unis et ses plus de 14.000 contaminations, suivis de l’Espagne et du Brésil.