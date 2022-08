Guerre en Ukraine: toute tentative russe de détourner l’énergie nucléaire «inacceptable»

"Aucun pays ne devrait transformer une centrale nucléaire en champ de bataille, et nous nous opposons à toute action de la Russie visant à détourner l’énergie de la centrale ou s’en servir comme d’une arme", a-t-il ajouté.

La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, sous occupation russe et dont le site a subi plusieurs bombardements, est "totalement déconnectée" du réseau après l’endommagement de lignes électriques, a annoncé jeudi l’opérateur ukrainien Energoatom.

Les Etats-Unis n’ont pas relevé de niveaux de radioactivité inhabituels, a ajouté M. Patel, qui a salué le "courage et le désintéressement" des Ukrainiens travaillant à la centrale de Zaporijjia.

Le président Joe Biden a renouvelé jeudi matin ses demandes aux Russes de se retirer de la centrale et d’en ouvrir l’accès aux inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), lors d’un appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon la Maison Blanche.

Moscou est responsable de la sécurité de la centrale, a ajouté Bonnie Jenkins, sous-secrétaire d’Etat en charge du contrôle des armements.

"Leurs actions sur la centrale nucléaire de Zaporijjia ont créé le risque d’un grave accident nucléaire - le relâchement de radiations dangereuses - qui pourrait non seulement toucher les Ukrainiens et leur environnement, mais aussi les pays voisins et l’ensemble de la communauté internationale", a déclaré Bonnie Jenkins à la presse.

Un tel risque "pourrait être éliminé" si la Russie rendait le contrôle de la centrale à l’Ukraine et se retirait totalement du pays, a-t-elle ajouté.