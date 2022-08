Guerre en Ukraine: la Belgique soutient les forces armées ukrainiennes pour de l’aide non létale à hauteur de 8 millions€

"L’hiver s’annonce comme une phase potentiellement cruciale du conflit", a commenté la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. "Il est donc essentiel que les forces armées ukrainiennes soient dotées des équipements nécessaires pour continuer à faire face à l’agression russe."

« J’ai confirmé cette semaine au président (ukrainien Volodymyr) Zelensky que l’Ukraine pouvait continuer à compter sur la Belgique », a ajouté le Premier ministre Alexander De Croo. « Plus que les mots, il y a les actes. De nouveau, la Belgique est au rendez-vous en répondant à des besoins concrets et fournira dans les prochaines semaines du matériel de première utilité pour l’Ukraine. »

La contribution belge fait suite à la décision prise par les chefs d’État et de gouvernement des alliés lors du sommet de l’OTAN qui s’est tenu fin juin à Madrid. Après un appel de divers pays dont la Belgique, il avait été décidé d’étendre considérablement l’aide non létale aux forces armées ukrainiennes via le CAP Trust Fund, afin de permettre à l’Ukraine de résister à l’agression russe et de préparer la reconstruction après la guerre.

Initialement créé en 2016, après l’annexion de la Crimée par la Russie, ce fonds a permis de regrouper et de renforcer les diverses initiatives de l’OTAN en appui de l’Ukraine, pays candidat à l’adhésion. Après l’invasion russe au début de l’année, le CAP a été révisé et adapté aux nouvelles circonstances.