Covid: BioNTech veut rapidement livrer son vaccin adapté

La lignée BA.1 n’est plus en circulation mais le nouveau vaccin devrait tout de même offrir une meilleure protection face aux sous-variants actuels que le vaccin initial. L’EMA analyse également des demandes d’approbation de vaccins de BioNTech et Pfizer ciblant les derniers sous-variants BA.4 et BA.5. "Là aussi, cela peut aller vite", juge Ugur Sahin.