Voici la première flotte de trains à hydrogène au monde

La flotte de 14 trains, fournis par le groupe français Alstom à la région de Basse-Saxe (nord), circule désormais sur la centaine de kilomètres de la ligne reliant les villes de Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde et Buxtehude. Ces trains remplaceront progressivement 15 trains diesel. Les trains Coradia iLint seront rechargés quotidiennement, jour et nuit, et disposeront d’une autonomie de 1.000 km, grâce à un seul plein d’hydrogène.